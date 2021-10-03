Зеленский похвастался "наглой" международной политикой Украины
Без наглости, по его словам, никто не увидит, как Незалежная "шагает вперёд".
Фото © president.gov.ua
Украина придерживается "наглой" международной политики. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с депутатами партии "Слуга народа".
По словам лидера Незалежной, действия офиса президента и МИД позволили Украине достичь многого в области международного сотрудничества, и это стало главной победой в 2021 году. Тем не менее, отметил Зеленский, этих успехов мало.
"Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "Давайте подождём ещё пять лет". И я убеждён, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперёд", — цитирует Зеленского сайт его офиса.
Ранее Зеленский заявил, что хочет оставаться президентом Украины до выполнения всех предвыборных обещаний. Также политик оценил свою работу на посту главы государства.
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