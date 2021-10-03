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Партия Зеленского представила план реформ на Украине до 2023 года

Среди прочего в нём говорится о членстве Незалежной в НАТО и развитии так называемой "Крымской платформы".

3 октября, 00:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пропрезидентская парламентская фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце представила план реформ на Украине на 2021–2023 годы в разных сферах. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

"Среди предложенных целей — членство в НАТО, успешное завершение реформы Службы безопасности Украины, создание и развитие национальной системы стойкости, система национального сопротивления, реинтеграция временно оккупированных территорий, информационный суверенитет, разблокировка вопроса в Трёхсторонней контактной группе по обмену пленными", — отмечается в сообщении.

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Также была представлена реформа сферы энергетики и "зелёная" трансформация, судебная реформа, преобразования в сфере инфраструктуры, аграрного сектора и цифровых технологий. Кроме того, "слуги народа" поставили цели увеличить рост капитальных инвестиций вдвое, достичь роста ВВП на душу населения до 4570 долларов (более 346 тысяч рублей) и к 2023 году установить заработную плату медикам на уровне не менее 25 тысяч гривен (свыше 68,5 тысячи рублей).

"У нас появилась цифровизация. Мы номер один в Европе. Этого просто не было. А сейчас у нас режим Paperless (без бумаг)", — заметил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции.

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Кроме того, план реформ предусматривает и развитие форматов "Крымская платформа", "Люблинский треугольник" (Литва, Польша, Украина), "Квадрига" (Украина, Турция) и "Ассоциированное трио" (Грузия, Молдавия, Украина).

Пока украинские политики строят грандиозные планы, ситуация в Незалежной ухудшается. Так, бывший министр экономики страны Виктор Суслов ранее предупредил о неизбежности газового кризиса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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