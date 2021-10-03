Муж скрывшейся от следствия Раковой захотел внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбера
Артур Стеценко отметил, что не верит в виновность супруги и других лиц, проходящих по этому громкому делу.
Марина Ракова. Фото © Instagram / mn_rakova
Муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артур Стеценко отрицает, что бежал вместе с женой на Украину. Об этом он сообщил в открытом письме, передаёт kp.ru.
"Я не прятался и никуда не уходил из дома всю эту неделю, кроме работы днём. Я и сейчас нахожусь у себя дома вместе с детьми. Возле моего дома постоянно находятся журналисты, которые следят за всеми моими передвижениями", — отметил Стеценко.
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Мужчина добавил, что в пятницу его вызвали в ГСУ СК РФ по Москве, где он ознакомился с материалами дела в отношении супруги. При этом Стеценко признался, что не знает, где находится Ракова. Он добавил, что не верит в виновность жены, а также проходящих по делу двух топ-менеджеров Сбербанка — Максима Инкина и Евгения Зака — и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристины Крючковой. Стеценко призвал отпустить их под домашний арест, подчеркнув, что готов внести залог.
Напомним, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной, а помочь сбежать ей мог Стеценко, который ранее жил в Киеве и имел украинское гражданство.
30 сентября Тверской суд Москвы в рамках дела Раковой отправил под арест двух топ-менеджеров Сбербанка — Максима Инкина и Евгения Зака, а также юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
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