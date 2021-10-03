Муж скрывшейся от следствия Раковой захотел внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбера

Муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артур Стеценко отрицает, что бежал вместе с женой на Украину. Об этом он сообщил в открытом письме, передаёт kp.ru.

"Я не прятался и никуда не уходил из дома всю эту неделю, кроме работы днём. Я и сейчас нахожусь у себя дома вместе с детьми. Возле моего дома постоянно находятся журналисты, которые следят за всеми моими передвижениями", — отметил Стеценко.

Мужчина добавил, что в пятницу его вызвали в ГСУ СК РФ по Москве, где он ознакомился с материалами дела в отношении супруги. При этом Стеценко признался, что не знает, где находится Ракова. Он добавил, что не верит в виновность жены, а также проходящих по делу двух топ-менеджеров Сбербанка — Максима Инкина и Евгения Зака — и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристины Крючковой. Стеценко призвал отпустить их под домашний арест, подчеркнув, что готов внести залог.