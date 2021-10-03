Россияне стали чаще обращаться к частным детективам

В 2021 году россияне стали значительно чаще обращаться к частным детективам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса "ЮKassa".

Так, в третьем квартале этого года количество клиентов частных сыщиков выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в сравнении с 2019 годом рост ещё внушительнее — 259%.

"При этом за три квартала нынешнего года средний чек на детективные услуги составил 1505 рублей, что на 18% меньше показателя за прошлый год. Вероятнее всего, в 2021-м пользователи могли активнее заказывать такие дешёвые услуги, как, в частности, сбор и проверка информации о человеке", — отмечает гендиректор сервиса "ЮMoney" (владелец "ЮKassa") Иван Глазачев.

По мнению бывшего оперативного работника уголовного розыска частного детектива Эрнеста Асланяна, увеличение спроса обусловлено популяризацией профессии на телевидении. Также, по словам эксперта, после первой консультации выясняется, что подавляющее большинство запрашиваемых клиентами услуг нарушают закон.

"Насмотревшись сериалов, люди просят нас установить слежку или взломать чужую переписку. К примеру, недавно в контору обратилась женщина с просьбой взломать квартиру бывшего мужа и установить скрытые камеры в ванной комнате и спальне. Подобным клиентам мы отказываем", — подчеркнул Асланян.