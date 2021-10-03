Экс-министр экономики Украины Суслов предупредил о неизбежном газовом кризисе в стране

Предстоящей зимой Украину ждёт неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. Об этом заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

В эфире телеканала "Первый независимый" экономист Алексей Кущ отметил, что из-за уменьшения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. Суслов согласился с мнением эксперта, отметив, что в хранилищах Украины находится 18,7 миллиарда кубометров сырья, которые в основном идут в Европу.

"Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берёт газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах", — сказал бывший министр.

По его мнению, эту проблему в теории можно решить, но есть много "неоценённых аспектов".