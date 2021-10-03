Экс-министр экономики Украины Суслов предупредил о неизбежном газовом кризисе в стране
По его мнению, эту проблему в теории можно решить, но есть много "неоценённых аспектов".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Предстоящей зимой Украину ждёт неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. Об этом заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
В эфире телеканала "Первый независимый" экономист Алексей Кущ отметил, что из-за уменьшения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. Суслов согласился с мнением эксперта, отметив, что в хранилищах Украины находится 18,7 миллиарда кубометров сырья, которые в основном идут в Европу.
"Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берёт газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах", — сказал бывший министр.
По его мнению, эту проблему в теории можно решить, но есть много "неоценённых аспектов".
"Так или иначе нас ожидает тяжёлый кризис", — резюмировал Суслов.
Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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