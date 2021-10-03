Партия Зеленского 4 октября начнёт процедуру отзыва спикера Рады Разумкова
Чтобы отставка состоялась, за неё должно проголосовать большинство депутатов — не менее 226.
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Фото © ТАСС / Zuma
Депутаты пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" 4 октября планируют начать процедуру отзыва спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова. Это решение было принято в субботу на выездном заседании фракции в городе Трускавце (Львовская область), сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
"На (заседании. — Прим. Лайфа) фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Путём голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины с занимаемой должности", — написала Палийчук в своём телеграм-канале.
Чтобы отставка состоялась, за неё должно проголосовать большинство депутатов — не менее 226.
Ранее Разумков подтвердил, что депутаты собирают подписи за его отставку. По словам парламентария, инициатором этого является глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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