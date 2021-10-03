В ДТП с автобусом под Хабаровском пострадало 12 человек
Среди них один ребёнок. По информации Лайфа, пострадавших отвезли в больницу на осмотр, некоторых из них госпитализировали.
Фото © LIFE
Двенадцать человек пострадали в ДТП при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл около 03:30 по местному времени (20:30 мск) на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Автобус направлялся в Хабаровск из села Богородское.
По информации Лайфа, из 40 человек, находившихся внутри автобуса, 12 пострадали, в том числе ребёнок. Травмы в основном лёгкие — ссадины, ушибы и растяжения. Пострадавших отвезли в больницу на осмотр, некоторых из них госпитализировали.
В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших:
- Дягцова Т., 1958 г.р.
- Зубцова Е.,1970 г.р.
- Шульгина А., 2001 г.р.
- Журавлёва О., 1965 г.р.
- Терёхин В.,1949 г.р.
- Байрик И.,1966 г.р.
- Субботин А., 1984 г.р.
- Мамонова Т., 1967 г.р.
- Широков Е., 1984 г.р.
- Жижелева И., 1984 г.р.
- Филиппов И., 1999 г.р.
- Надежда Д., 2016 г.р.
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