В ДТП с автобусом под Хабаровском пострадало 12 человек

Двенадцать человек пострадали в ДТП при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл около 03:30 по местному времени (20:30 мск) на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Автобус направлялся в Хабаровск из села Богородское.







По информации Лайфа, из 40 человек, находившихся внутри автобуса, 12 пострадали, в том числе ребёнок. Травмы в основном лёгкие — ссадины, ушибы и растяжения. Пострадавших отвезли в больницу на осмотр, некоторых из них госпитализировали.

В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших: