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В ДТП с автобусом под Хабаровском пострадало 12 человек

Среди них один ребёнок. По информации Лайфа, пострадавших отвезли в больницу на осмотр, некоторых из них госпитализировали.

2 октября, 21:02

Фото © LIFE

Двенадцать человек пострадали в ДТП при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл около 03:30 по местному времени (20:30 мск) на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Автобус направлялся в Хабаровск из села Богородское.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По информации Лайфа, из 40 человек, находившихся внутри автобуса, 12 пострадали, в том числе ребёнок. Травмы в основном лёгкие — ссадины, ушибы и растяжения. Пострадавших отвезли в больницу на осмотр, некоторых из них госпитализировали.

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В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших:

  • Дягцова Т., 1958 г.р.
  • Зубцова Е.,1970 г.р.
  • Шульгина А., 2001 г.р.
  • Журавлёва О., 1965 г.р.
  • Терёхин В.,1949 г.р.
  • Байрик И.,1966 г.р.
  • Субботин А., 1984 г.р.
  • Мамонова Т., 1967 г.р.
  • Широков Е., 1984 г.р.
  • Жижелева И., 1984 г.р.
  • Филиппов И., 1999 г.р.
  • Надежда Д., 2016 г.р.
Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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