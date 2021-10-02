Российский гонщик впервые стал чемпионом мира по спидвею

Мотогонщик Артём Лагута выиграл чемпионат мира по спидвею. Он стал первым россиянином, кому покорилось это достижение. Лагута завоевал титул во время финального этапа соревнований Speedway Grand Prix 2021, который проходил в польском городе Торунь.

CONGRATS TO ARTEM LAGUTA - #SpeedwayGP world champion 2021 👏👏



He won semi-final one ahead of Zmarzlik, Madsen and Woffinden to take his place in history 🙌 pic.twitter.com/kDHOXYYc9r — Speedway GP (@SpeedwayGP) October 2, 2021

30-летний спортсмен набрал в сумме 192 очка. На три балла он опередил гонщика из Польши Бартоша Змарзлика. На третьей строчке расположился ещё один россиянин — Эмиль Сайфутдинов.

Добавим, что Лагута является трёхкратным чемпионом мира по спидвею в командном зачёте, двукратным чемпионом России в личном зачёте и чемпионом страны. Кроме того, он становился обладателем Кубка европейских чемпионов, чемпионом мира среди юниоров в командном зачёте, а также бронзовым призёром Кубка мира по спидвею.