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Российский гонщик впервые стал чемпионом мира по спидвею

Артём Лагута на три очка опередил соперника из Польши. Третье место у ещё одного россиянина — Эмиля Сайфутдинова.

2 октября, 20:49
<p>Артём Лагута. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUf_vMuMd21/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">laguta222</a></p>

Артём Лагута. Фото © Instagram / laguta222

Мотогонщик Артём Лагута выиграл чемпионат мира по спидвею. Он стал первым россиянином, кому покорилось это достижение. Лагута завоевал титул во время финального этапа соревнований Speedway Grand Prix 2021, который проходил в польском городе Торунь.

30-летний спортсмен набрал в сумме 192 очка. На три балла он опередил гонщика из Польши Бартоша Змарзлика. На третьей строчке расположился ещё один россиянин — Эмиль Сайфутдинов.

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Добавим, что Лагута является трёхкратным чемпионом мира по спидвею в командном зачёте, двукратным чемпионом России в личном зачёте и чемпионом страны. Кроме того, он становился обладателем Кубка европейских чемпионов, чемпионом мира среди юниоров в командном зачёте, а также бронзовым призёром Кубка мира по спидвею.

Ранее Лайф сообщал, что российский пилот "Формулы-2" Роберт Шварцман попал на подиум на этапе в Сочи.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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