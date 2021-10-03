Провалившаяся на ОИ штангистка-трансгендер Хаббард стала спортсменкой года в Новой Зеландии

Университет Отаго объявил сменившую пол штангистку Лорел Хаббард спортсменкой года в Новой Зеландии. Это первый трансгендер, получивший данную награду за всю её 113-летнюю историю.

В своей речи Хаббард поблагодарила всех преподавателей и студентов университета и подчеркнула, что почётное звание принадлежит всем, кто был частью её "путешествия на Олимпиаду".