Провалившаяся на ОИ штангистка-трансгендер Хаббард стала спортсменкой года в Новой Зеландии
В своей речи она отметила, что почётное звание принадлежит всем, кто был частью её "путешествия на Олимпиаду".
Фото © ТАСС / AP
Университет Отаго объявил сменившую пол штангистку Лорел Хаббард спортсменкой года в Новой Зеландии. Это первый трансгендер, получивший данную награду за всю её 113-летнюю историю.
В своей речи Хаббард поблагодарила всех преподавателей и студентов университета и подчеркнула, что почётное звание принадлежит всем, кто был частью её "путешествия на Олимпиаду".
Напомним, Лорел Хаббард стала первой женщиной-трансгендером в истории Олимпийских игр. На соревнованиях в Токио она выступала в весовой категории свыше 87 кг. Хаббард заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу и выбыла из борьбы. После этого 43-летняя Лорел завершила карьеру.
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