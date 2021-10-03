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Провалившаяся на ОИ штангистка-трансгендер Хаббард стала спортсменкой года в Новой Зеландии

В своей речи она отметила, что почётное звание принадлежит всем, кто был частью её "путешествия на Олимпиаду".

2 октября, 21:27
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Университет Отаго объявил сменившую пол штангистку Лорел Хаббард спортсменкой года в Новой Зеландии. Это первый трансгендер, получивший данную награду за всю её 113-летнюю историю.

В своей речи Хаббард поблагодарила всех преподавателей и студентов университета и подчеркнула, что почётное звание принадлежит всем, кто был частью её "путешествия на Олимпиаду".

Как до перехода выглядела первая трансгендерная штангистка Лорел Хаббард, попавшая на Олимпиаду

Как до перехода выглядела первая трансгендерная штангистка Лорел Хаббард, попавшая на Олимпиаду

Напомним, Лорел Хаббард стала первой женщиной-трансгендером в истории Олимпийских игр. На соревнованиях в Токио она выступала в весовой категории свыше 87 кг. Хаббард заявила начальный вес 120 кг, но справиться с ним не смогла. После первой осечки новозеландка перезаявилась на 125 кг, но на этом рубеже дважды потерпела неудачу и выбыла из борьбы. После этого 43-летняя Лорел завершила карьеру.

"Это несправедливо": Почему общественность ополчилась против первого в истории трансгендера на Олимпиаде в Токио

"Это несправедливо": Почему общественность ополчилась против первого в истории трансгендера на Олимпиаде в Токио

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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