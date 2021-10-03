Падение без Месси продолжается: Гол Луиса Суареса помог "Атлетико" победить "Барселону"
Подопечные Рональда Кумана одержали лишь одну победу в последних шести матчах.
Фото © Twitter / Atleti
В Мадриде завершился центральный матч восьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались "Атлетико" и "Барселона". Игра состоялась на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.
🎶 𝙋𝙤𝙧𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙪𝙘𝙝𝙖𝙣 𝙘𝙤𝙢𝙤 𝙝𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙤𝙨,— LaLiga (@LaLiga) October 2, 2021
𝙙𝙚𝙛𝙚𝙣𝙙𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙨𝙪 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧𝙚𝙨,
𝙚𝙣 𝙪𝙣 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙤 𝙣𝙤𝙗𝙡𝙚 𝙮 𝙨𝙖𝙣𝙤, 𝘿𝙀𝙍𝙍𝙊𝘾𝙃𝘼𝙉𝘿𝙊 𝘾𝙊𝙍𝘼𝙅𝙀 𝙔 𝘾𝙊𝙍𝘼𝙕𝙊𝙉 🎶
👏 @Atleti 👏#AtletiBarça #LaLigaSantander pic.twitter.com/efmyJcxPAG
Первый гол забил полузащитник Тома Лемар на 23-й минуте встречи. Он нанёс результативный удар после передачи экс-игрока "Барселоны" Луиса Суареса. В самой концовке первого тайма уже сам уругваец отличился голом после паса Лемара. Отметим, что для форварда этот мяч стал первым в карьере в ворота "Барселоны" в чемпионате Испании. Футболист выступал за каталонцев с 2014 года, а перед началом прошлого сезона перебрался в "Атлетико".
Итоговый счёт на табло — 2:0 в пользу "Атлетико". "Матрасники" после этой победы набрали 17 очков и догнали лидирующий в чемпионате мадридский "Реал". "Барселона" с 12 очками в активе занимает девятое место.
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