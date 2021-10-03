В Мадриде завершился центральный матч восьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались "Атлетико" и "Барселона". Игра состоялась на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол забил полузащитник Тома Лемар на 23-й минуте встречи. Он нанёс результативный удар после передачи экс-игрока "Барселоны" Луиса Суареса. В самой концовке первого тайма уже сам уругваец отличился голом после паса Лемара. Отметим, что для форварда этот мяч стал первым в карьере в ворота "Барселоны" в чемпионате Испании. Футболист выступал за каталонцев с 2014 года, а перед началом прошлого сезона перебрался в "Атлетико".