НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Падение без Месси продолжается: Гол Луиса Суареса помог "Атлетико" победить "Барселону"

Подопечные Рональда Кумана одержали лишь одну победу в последних шести матчах.

2 октября, 21:45
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Atleti/status/1444411497556361247" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Atleti</a></p>

Фото © Twitter / Atleti

В Мадриде завершился центральный матч восьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались "Атлетико" и "Барселона". Игра состоялась на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол забил полузащитник Тома Лемар на 23-й минуте встречи. Он нанёс результативный удар после передачи экс-игрока "Барселоны" Луиса Суареса. В самой концовке первого тайма уже сам уругваец отличился голом после паса Лемара. Отметим, что для форварда этот мяч стал первым в карьере в ворота "Барселоны" в чемпионате Испании. Футболист выступал за каталонцев с 2014 года, а перед началом прошлого сезона перебрался в "Атлетико".

"Надоело защищаться": Главный тренер "Барселоны" Куман ответил на вопрос о возможном увольнении

"Надоело защищаться": Главный тренер "Барселоны" Куман ответил на вопрос о возможном увольнении

Итоговый счёт на табло — 2:0 в пользу "Атлетико". "Матрасники" после этой победы набрали 17 очков и догнали лидирующий в чемпионате мадридский "Реал". "Барселона" с 12 очками в активе занимает девятое место.

Ранее "Барселона" в Лиге чемпионов потерпела разгромное поражение от португальской "Бенфики".

Худший результат за полвека: Как "Барселона" без Месси катится в пропасть

Худший результат за полвека: Как "Барселона" без Месси катится в пропасть

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Надоело защищаться": Главный тренер "Барселоны" Куман ответил на вопрос о возможном увольнении

1 октября, 12:48

"Реал" на последних секундах вырвал ничью в матче с "Севильей" в чемпионате Испании

9 мая, 21:44

Игнашевич назначен главным тренером футбольного клуба "Балтика"

сегодня в 02:18

Трансфер из кошмарных снов: Как Кокорин получает миллионы в "Фиорентине", хотя совсем не играет

вчера в 21:40

Welt: Евросоюз задумал создать на Украине военную миссию

сегодня в 02:07

Новости партнеров

Layer 1