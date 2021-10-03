В России ужесточили правила деятельности НКО-иноагентов

3 октября в России вступили в силу новые правила, ужесточающие деятельность некоммерческих организаций (НКО), которые признаны в РФ иноагентами. Соответствующие изменения были внесены в закон "О некоммерческих организациях".

Отмечается, что теперь НКО-иноагенты и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а их филиалы отныне запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, НКО-иноагенты обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения, что такие мероприятия не проводились.