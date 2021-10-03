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В России ужесточили правила деятельности НКО-иноагентов

В частности, это касается регистрации и отчётности по доходам и расходам таких организаций.

2 октября, 22:20

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

3 октября в России вступили в силу новые правила, ужесточающие деятельность некоммерческих организаций (НКО), которые признаны в РФ иноагентами. Соответствующие изменения были внесены в закон "О некоммерческих организациях".

Отмечается, что теперь НКО-иноагенты и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а их филиалы отныне запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, НКО-иноагенты обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения, что такие мероприятия не проводились.

Проект "ОВД-Инфо" внесён в реестр иноагентов

Проект "ОВД-Инфо" внесён в реестр иноагентов

Также структурные подразделения НКО-иноагентов теперь должны отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, описывая объёмы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если же организация будет продолжать свою работу после решения о её запрете, она будет немедленно ликвидироваться согласно постановлению суда по иску Минюста РФ.

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле не видят угрозы свободе слова в России из-за увеличения списка СМИ-иноагентов. А в ФСБ уточнили, за передачу каких данных за рубеж могут признать иноагентом.

Минюст РФ признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"

Минюст РФ признал иноагентом издание "Журналист — иностранный агент"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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