В России ужесточили правила деятельности НКО-иноагентов
В частности, это касается регистрации и отчётности по доходам и расходам таких организаций.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
3 октября в России вступили в силу новые правила, ужесточающие деятельность некоммерческих организаций (НКО), которые признаны в РФ иноагентами. Соответствующие изменения были внесены в закон "О некоммерческих организациях".
Отмечается, что теперь НКО-иноагенты и их подразделения обязаны ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а их филиалы отныне запрещено регистрировать в жилых помещениях. Кроме того, НКО-иноагенты обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения, что такие мероприятия не проводились.
Также структурные подразделения НКО-иноагентов теперь должны отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, описывая объёмы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если же организация будет продолжать свою работу после решения о её запрете, она будет немедленно ликвидироваться согласно постановлению суда по иску Минюста РФ.
Ранее Лайф сообщал, что в Кремле не видят угрозы свободе слова в России из-за увеличения списка СМИ-иноагентов. А в ФСБ уточнили, за передачу каких данных за рубеж могут признать иноагентом.
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