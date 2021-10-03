Лена Катина сообщила о воссоединении группы "Тату"

Группа "Тату" воссоединится в следующем году, об этом сообщила бывшая участница коллектива Лена Катина.

Бузова и Катина спели вместе хит "Тату", но за такое живое исполнение стало стыдно абсолютно всем

Катина отметила, что вторая солистка группы — Юлия Волкова — также примет участие в концерте. Кроме того, Лена анонсировала сериал о группе с участием исполнительниц на одной из стриминговых площадок. Она пообещала предоставить подробности в ближайшее время.