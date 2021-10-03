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Лена Катина сообщила о воссоединении группы "Тату"

Также певица анонсировала сериал о группе на одной из стриминговых площадок.

2 октября, 22:31

Фото © ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов

Лена Катина сообщила о воссоединении группы "Тату". Видео © Instagram / lenakatina

Группа "Тату" воссоединится в следующем году, об этом сообщила бывшая участница коллектива Лена Катина.

"Официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года", — написала певица в "Инстаграме".

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Катина отметила, что вторая солистка группы — Юлия Волкова — также примет участие в концерте. Кроме того, Лена анонсировала сериал о группе с участием исполнительниц на одной из стриминговых площадок. Она пообещала предоставить подробности в ближайшее время.

Ранее Катина раскрыла подробности своего нового романа. По словам артистки, её избранник не имеет отношения к музыке.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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