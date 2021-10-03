Лена Катина сообщила о воссоединении группы "Тату"
Также певица анонсировала сериал о группе на одной из стриминговых площадок.
Фото © ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов
Лена Катина сообщила о воссоединении группы "Тату". Видео © Instagram / lenakatina
Группа "Тату" воссоединится в следующем году, об этом сообщила бывшая участница коллектива Лена Катина.
"Официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года", — написала певица в "Инстаграме".
Катина отметила, что вторая солистка группы — Юлия Волкова — также примет участие в концерте. Кроме того, Лена анонсировала сериал о группе с участием исполнительниц на одной из стриминговых площадок. Она пообещала предоставить подробности в ближайшее время.
Ранее Катина раскрыла подробности своего нового романа. По словам артистки, её избранник не имеет отношения к музыке.
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