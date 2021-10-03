NYT: Сенатор Круз спровоцировал "кадровый кризис" в США из-за "Северного потока – 2"
Политик недоволен тем, что администрация Джо Байдена отказалась от санкций против некоторых ведущих участников проекта.
Сенатор США Тед Круз. Фото © ТАСС/Zuma
Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, подталкивая администрацию США принять решительные действия против газопровода "Северный поток – 2". Это провоцирует своеобразный кадровый кризис, пишет газета New York Times.
Отмечается, что в одиночку сенатор не в состоянии заблокировать назначения по дипломатической линии, однако из-за отсутствия "единодушного согласия" Сенат вынужден тратить на обсуждение кандидатур многие часы.
"Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники Байдена называют кадровым кризисом — действия господина Круза задерживают десятки назначений в Госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции", — говорится в публикации.
Как пишет издание, Круз выступает за жёсткие санкции против "Северного потока – 2". Он недоволен тем, что администрация Джо Байдена сняла ограничения с некоторых ведущих участников проекта и теперь предлагает сосредоточиться на сокращении отрицательных последствий для "энергетической безопасности Европы". Так, глава международного комитета Сената Боб Менендез назвал действия Круза беспрецедентными и заявил, что он подрывает процесс национальной безопасности, так как происходит задержка всех назначений без разбора.
При этом у Круза уже есть последователи. Например, сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули угрожает блокировать все назначения в аппарате национальной безопасности до тех пор, пока госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, при этом признав ответственность за неудачи финала афганской кампании.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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