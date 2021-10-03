NYT: Сенатор Круз спровоцировал "кадровый кризис" в США из-за "Северного потока – 2"

Сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, подталкивая администрацию США принять решительные действия против газопровода "Северный поток – 2". Это провоцирует своеобразный кадровый кризис, пишет газета New York Times.

Отмечается, что в одиночку сенатор не в состоянии заблокировать назначения по дипломатической линии, однако из-за отсутствия "единодушного согласия" Сенат вынужден тратить на обсуждение кандидатур многие часы.

"Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники Байдена называют кадровым кризисом — действия господина Круза задерживают десятки назначений в Госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции", — говорится в публикации.

Как пишет издание, Круз выступает за жёсткие санкции против "Северного потока – 2". Он недоволен тем, что администрация Джо Байдена сняла ограничения с некоторых ведущих участников проекта и теперь предлагает сосредоточиться на сокращении отрицательных последствий для "энергетической безопасности Европы". Так, глава международного комитета Сената Боб Менендез назвал действия Круза беспрецедентными и заявил, что он подрывает процесс национальной безопасности, так как происходит задержка всех назначений без разбора.