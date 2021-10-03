Массовое ДТП с участием "мазерати" и "ягуара" произошло на юге Москвы
По предварительным данным, виноват в аварии водитель каршеринга, который врезался в пять автомобилей, стоявших на светофоре.
Скриншот видео © LIFE
На юге Москвы столкнулось шесть автомобилей. Кадры с места аварии оказались в распоряжении Лайфа.
ДТП с участием в том числе "мазерати" и "ягуара" произошло на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе. По предварительным данным, виноват в аварии водитель каршеринга, который врезался в пять машин, стоявших на светофоре.
Уточняется, что в результате происшествия никто серьёзно не пострадал. На месте работают правоохранители.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге "мерседес" S-класса сбил на зебре курьера на велосипеде. С ушибами и подозрением на сотрясение мозга 19-летний парень был доставлен в больницу.
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