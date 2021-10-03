Массовое ДТП с участием "мазерати" и "ягуара" произошло на юге Москвы. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение Livecorr (можно скачать для iOS и Android)

На юге Москвы столкнулось шесть автомобилей. Кадры с места аварии оказались в распоряжении Лайфа.

ДТП с участием в том числе "мазерати" и "ягуара" произошло на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе. По предварительным данным, виноват в аварии водитель каршеринга, который врезался в пять машин, стоявших на светофоре.

Уточняется, что в результате происшествия никто серьёзно не пострадал. На месте работают правоохранители.