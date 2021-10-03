НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Массовое ДТП с участием "мазерати" и "ягуара" произошло на юге Москвы

По предварительным данным, виноват в аварии водитель каршеринга, который врезался в пять автомобилей, стоявших на светофоре.

2 октября, 23:38

Скриншот видео © LIFE

Массовое ДТП с участием "мазерати" и "ягуара" произошло на юге Москвы. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение Livecorr (можно скачать для iOS и Android)

На юге Москвы столкнулось шесть автомобилей. Кадры с места аварии оказались в распоряжении Лайфа.

ДТП с участием в том числе "мазерати" и "ягуара" произошло на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе. По предварительным данным, виноват в аварии водитель каршеринга, который врезался в пять машин, стоявших на светофоре.

У погибшего в огненном ДТП владельца Audi оказалось почти 700 штрафов

У погибшего в огненном ДТП владельца Audi оказалось почти 700 штрафов

Уточняется, что в результате происшествия никто серьёзно не пострадал. На месте работают правоохранители.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге "мерседес" S-класса сбил на зебре курьера на велосипеде. С ушибами и подозрением на сотрясение мозга 19-летний парень был доставлен в больницу.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1