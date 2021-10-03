Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в своей книге "Моё тело" обвинила в домогательствах исполнителя хита Blurred Lines Робина Тика. Об этом сообщает The Daily Beast.

В 2013 году Ратаковски, ещё будучи неизвестной, снялась в клипе на песню Тика и Фаррелла Уильямса. Позднее девушка в своей книге "Моё тело" раскрыла неприятные подробности со съёмок. Ратаковски рассказала о неоднозначном эпизоде, когда пьяный Тик неожиданно обхватил её сзади и положил руки на обнажённую грудь. Эмили призналась, что действия мужчины заставили её почувствовать "жар унижения". Тогда в ситуацию вмешалась режиссёр клипа Диана Мартель, закричавшая в микрофон: "Какого чёрта ты делаешь! Всё, съёмка окончена!"