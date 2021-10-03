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"Жар унижения": Эмили Ратаковски обвинила в домогательствах исполнителя хита Blurred Lines Робина Тика

По словам девушки, артист неожиданно обхватил её сзади и положил руки на обнажённую грудь. В ситуацию вмешалась режиссёр клипа, урезонившая певца.

3 октября, 02:47
<p>Кадр видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCFHZMfLTN8Zg2sUIrLJhRQQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Robin Thicke</a></p>

Кадр видео © YouTube / Robin Thicke

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в своей книге "Моё тело" обвинила в домогательствах исполнителя хита Blurred Lines Робина Тика. Об этом сообщает The Daily Beast.

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/emrata/emrata

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/emrata/emrata

В 2013 году Ратаковски, ещё будучи неизвестной, снялась в клипе на песню Тика и Фаррелла Уильямса. Позднее девушка в своей книге "Моё тело" раскрыла неприятные подробности со съёмок. Ратаковски рассказала о неоднозначном эпизоде, когда пьяный Тик неожиданно обхватил её сзади и положил руки на обнажённую грудь. Эмили призналась, что действия мужчины заставили её почувствовать "жар унижения". Тогда в ситуацию вмешалась режиссёр клипа Диана Мартель, закричавшая в микрофон: "Какого чёрта ты делаешь! Всё, съёмка окончена!"

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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