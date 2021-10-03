Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине). По данным журналистов, в ЕС считают, что данная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" на фоне якобы имеющей место "военной активности" России на границе с Незалежной, а также в свете ситуации с Крымом.

Также в документе говорится о расширении консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

Welt am Sonntag пишет, что о создании военной учебной миссии попросили главы МИД и Минобороны Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Таран соответственно. В июле они отправили конфиденциальное письмо Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.