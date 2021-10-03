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Welt: Евросоюз задумал создать на Украине военную миссию

По данным СМИ, об этом в июле попросили главы МИД и Минобороны Незалежной.

3 октября, 02:07
<p>Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что миссия получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине). По данным журналистов, в ЕС считают, что данная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" на фоне якобы имеющей место "военной активности" России на границе с Незалежной, а также в свете ситуации с Крымом.

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Также в документе говорится о расширении консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

Welt am Sonntag пишет, что о создании военной учебной миссии попросили главы МИД и Минобороны Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Таран соответственно. В июле они отправили конфиденциальное письмо Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

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Ранее Кулеба заявил, что устал от ЕС из-за того, что интеграция страны в состав сообщества затягивается. По словам дипломата, отношения между Незалежной и Брюсселем сейчас выглядят как "стратегическая неопределённость".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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