В США самолёт загорелся из-за птицы в двигателе
Спасатели эвакуировали пассажиров и экипаж, никто серьёзно не пострадал.
Фото © Facebook / Ocean County Scanner News
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines загорелся при взлёте из аэропорта американского города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает телеканал Fox.
По его данным, к инциденту привела птица, попавшая в двигатель, когда лайнер ещё находился на земле. Спасатели эвакуировали пассажиров и экипаж.
"Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолёта. Сообщений о серьёзных ранениях не поступало. Аэропорт вновь открыт", — написал в "Твиттере" губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.
Как уточняется, самолёт направлялся в Форт-Лодердейл, штат Флорида.
Ранее Лайф рассказывал, как орлы попали в двигатель самолёта и на сутки задержали вылет россиян с Кубы.
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