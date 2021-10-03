В США самолёт загорелся из-за птицы в двигателе

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines загорелся при взлёте из аэропорта американского города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает телеканал Fox.

По его данным, к инциденту привела птица, попавшая в двигатель, когда лайнер ещё находился на земле. Спасатели эвакуировали пассажиров и экипаж.

"Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолёта. Сообщений о серьёзных ранениях не поступало. Аэропорт вновь открыт", — написал в "Твиттере" губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.

Как уточняется, самолёт направлялся в Форт-Лодердейл, штат Флорида.