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В США самолёт загорелся из-за птицы в двигателе

Спасатели эвакуировали пассажиров и экипаж, никто серьёзно не пострадал.

3 октября, 01:47
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/OceanCountyScannerNews/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ocean County Scanner News</a></p>

Фото © Facebook / Ocean County Scanner News

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines загорелся при взлёте из аэропорта американского города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщает телеканал Fox.

По его данным, к инциденту привела птица, попавшая в двигатель, когда лайнер ещё находился на земле. Спасатели эвакуировали пассажиров и экипаж.

"Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из самолёта. Сообщений о серьёзных ранениях не поступало. Аэропорт вновь открыт", написал в "Твиттере" губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи.

Паникующие пассажиры сняли на видео, что происходило на борту самолёта Azur Air после удара молнии

Паникующие пассажиры сняли на видео, что происходило на борту самолёта Azur Air после удара молнии

Как уточняется, самолёт направлялся в Форт-Лодердейл, штат Флорида.

Ранее Лайф рассказывал, как орлы попали в двигатель самолёта и на сутки задержали вылет россиян с Кубы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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