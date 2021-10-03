В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в европейской части России

В ближайшие дни из-за мощного антициклона в европейской части России ожидаются погодные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию ожидает тёплая погода с температурой выше климатической нормы, а регионы Урала и юга Западной Сибири — Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области — аномально холодная погода.

"Очень тёплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются тёплые воздушные массы. Температура будет выше нормы на четыре градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15–21 градус, в Ленинградской области — 12–13 градусов, даже в Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8–12 градусов, в Новгородской, Псковской областях — 11–16 градусов, — приводит слова метеоролога ТАСС.

При этом, как уточнил Вильфанд, регионы Урала и юга Западной Сибири, напротив, оказались в холодной части антициклона, поэтому там в ближайшие дни ожидается холодная погода с отклонениями от климатической нормы.

"На Урале температура будет ниже нормы: в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане. Будут отрицательные температуры ночью, небольшие положительные температуры днём. Очень холодно будет и на юге Западной Сибири", — поведал синоптик.

По его словам, в Свердловской области температура ночью может упасть до минус шести градусов, днём же она поднимется максимум до пяти. В Челябинской области в ночное время ожидается до семи градусов мороза, а днём — 5–8 градусов тепла. В Омской, Томской, Новосибирской областях ночью прогнозируются заморозки до минус четырёх, днём столбики термометров поднимутся до пяти градусов со знаком плюс.