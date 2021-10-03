Цена на газ на Украине установила рекорд, достигнув почти 1,5 тысячи долларов
Ранее бывший министр экономики Незалежной предупредил о неизбежном газовом кризисе в стране.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
Цена природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла исторического максимума, приблизившись к уровню 1500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, 1 октября на УЭБ тысяча кубометров газа продавалась по цене 38 532 гривны (1447 долларов, более 105,5 тысячи рублей). При этом, по информации биржи, средневзвешенная цена газа с НДС на октябрь 2021 года составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, это в полтора раза больше, чем в сентябре (18 505 гривен). Эти цены актуальны для промышленности и бизнеса, для граждан фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без учёта доставки.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе приблизилась к 1200 долларов за тысячу кубометров.
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