Цена на газ на Украине установила рекорд, достигнув почти 1,5 тысячи долларов

Так, 1 октября на УЭБ тысяча кубометров газа продавалась по цене 38 532 гривны (1447 долларов, более 105,5 тысячи рублей). При этом, по информации биржи, средневзвешенная цена газа с НДС на октябрь 2021 года составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, это в полтора раза больше, чем в сентябре (18 505 гривен). Эти цены актуальны для промышленности и бизнеса, для граждан фиксированная цена составляет 6,99 гривны за кубометр без учёта доставки.