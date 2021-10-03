НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам рассказали о ценах на шампанское к Новому году

По словам эксперта Георгия Остапковича, дефицита не будет, так как производители заранее готовятся к росту спроса перед праздниками.

3 октября, 00:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Как известно, спрос на шампанское традиционно увеличивается перед Новым годом. О том, какими будут цены на напиток в конце декабря, рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, повышение цен на новогодний алкоголь ожидается в пределах инфляции — на 7–10%. При этом Остапкович отметил, что дефицита не будет, так как производители заранее готовятся к росту спроса перед праздниками, наращивая объём выпуска продукта. Вместе с тем эксперт напомнил, что в производстве шампанского есть сезонный фактор.

В "Роскачестве" заявили о превосходстве российских игристых вин над зарубежными

В "Роскачестве" заявили о превосходстве российских игристых вин над зарубежными

"Сначала надо собрать виноград, получить из него сок, потом его необходимо подвергнуть обработке — всё это происходит в определённые временные сроки, их нельзя ускорить, отложить или перенести. Технология производства шампанского диктует свои условия, которые необходимо соблюдать. Поэтому резко нарастить его выпуск довольно проблематично", пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Остапкович добавил, что цена импортных игристых вин определяется курсом рубля, а на российскую валюту влияет стоимость энергоресурсов. Пока на рынке углеводородов всё стабильно, резких колебаний с курсом не будет. Следовательно, изменения цен на импортные сорта шампанского не предвидится, заключил эксперт.

Россиянам рассказали, во сколько обойдётся красная икра для новогоднего стола

Россиянам рассказали, во сколько обойдётся красная икра для новогоднего стола

Ранее стало известно, что в России могут разрешить называть некоторые игристые вина шампанским. Согласно законопроекту, такую продукцию должны будут выкладывать на отдельную полку.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1