Россиянам рассказали о ценах на шампанское к Новому году

Как известно, спрос на шампанское традиционно увеличивается перед Новым годом. О том, какими будут цены на напиток в конце декабря, рассказал директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, повышение цен на новогодний алкоголь ожидается в пределах инфляции — на 7–10%. При этом Остапкович отметил, что дефицита не будет, так как производители заранее готовятся к росту спроса перед праздниками, наращивая объём выпуска продукта. Вместе с тем эксперт напомнил, что в производстве шампанского есть сезонный фактор.

"Сначала надо собрать виноград, получить из него сок, потом его необходимо подвергнуть обработке — всё это происходит в определённые временные сроки, их нельзя ускорить, отложить или перенести. Технология производства шампанского диктует свои условия, которые необходимо соблюдать. Поэтому резко нарастить его выпуск довольно проблематично", — пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Остапкович добавил, что цена импортных игристых вин определяется курсом рубля, а на российскую валюту влияет стоимость энергоресурсов. Пока на рынке углеводородов всё стабильно, резких колебаний с курсом не будет. Следовательно, изменения цен на импортные сорта шампанского не предвидится, заключил эксперт.