Арзамасова поделилась впечатлениями от первого спектакля после рождения сына
Актриса призналась, что такого перерыва в выходах на сцену, исключая всеобщий карантин, у неё не было с восьми лет.
Фото © Instagram / liza_arzamasova
Актриса Лиза Арзамасова сыграла в спектакле через полтора месяца после рождения сына. Впечатлениями от выхода на сцену актриса поделилась в своём инстаграме.
"Это был первый спектакль после рождения малыша. Осознала две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих восьми лет. Во-вторых, это оказался очень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас впервые "налегке" играю", — написала Арзамасова.
Артистка уточнила, что исполнила роль в спектакле "Зимние заметки" на сцене театра Наций.
Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. В середине августа Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.
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