Арзамасова поделилась впечатлениями от первого спектакля после рождения сына

"Это был первый спектакль после рождения малыша. Осознала две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих восьми лет. Во-вторых, это оказался очень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас впервые "налегке" играю", — написала Арзамасова.