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Арзамасова поделилась впечатлениями от первого спектакля после рождения сына

Актриса призналась, что такого перерыва в выходах на сцену, исключая всеобщий карантин, у неё не было с восьми лет.

3 октября, 01:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUfKXdesMCV/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liza_arzamasova</a></p>

Фото © Instagram / liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова сыграла в спектакле через полтора месяца после рождения сына. Впечатлениями от выхода на сцену актриса поделилась в своём инстаграме.

"Это был первый спектакль после рождения малыша. Осознала две вещи: во-первых, такого перерыва в выходах на сцену (исключая всеобщий карантин) у меня не было с моих восьми лет. Во-вторых, это оказался очень особенный для меня материал: я его репетировать начала в положении, им же закончила прошлый театральный сезон, и вот сейчас впервые "налегке" играю", написала Арзамасова.

Родившая месяц назад Арзамасова восхитила подписчиков плоским животом

Родившая месяц назад Арзамасова восхитила подписчиков плоским животом

Артистка уточнила, что исполнила роль в спектакле "Зимние заметки" на сцене театра Наций.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. В середине августа Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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