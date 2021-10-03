Алжир отозвал своего посла из Франции после "безответственных" слов Макрона

Власти Алжира приняли решение отозвать своего посла из Парижа после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что официальная история африканской республики якобы "полностью переписана".

"Решение отозвать посла из Парижа принято в связи с безответственными заявлениями со стороны президента Франции", — цитирует президента Алжира Абдельмаджида Теббуна его пресс-служба.

Он отметил, что Алжир "категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела". По словам Теббуна, высказывания Макрона оскорбили память людей, погибших во времена колониального правления Франции.

Стоит отметить, что ранее посла европейского государства в Алжире уже вызывали в МИД страны, а главу алжирской дипмиссии в Париже отозвали для консультаций на родину.

Алжир был колонией Франции более 130 лет. В 1954 году началась война за независимость, которая спустя восемь лет завершилась подписанием Эвианских соглашений. Также в 1962 году состоялся референдум, на котором почти 100% жителей Алжира проголосовали за независимость. Согласно различным данным, жертвами войны стали от 300 тысяч до миллиона человек.