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Автоэксперт объяснил, каким бензином лучше заправляться зимой

Константин Епанешников призвал автовладельцев быть внимательными к качеству топлива и выбирать крупные сетевые АЗС.

3 октября, 02:58

Фото © Pixabay

Водителям следует заправлять свой автомобиль топливом с тем октановым числом, которое указывает производитель транспортного средства. Нарушение этого правила может обернуться проблемами с двигателем машины. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.

"В СМИ часто пишут, что зимой стоит выбирать бензин с большим или меньшим октановым числом — дескать, чем меньше так называемых присадок, тем лучше двигатель работает в мороз. Но это не так — производитель изначально настраивает двигатель на работу с определённым топливом, не стоит уклоняться от его инструкций", — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

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Также необходимо быть внимательными к качеству бензина. Епанешников советует заправляться на крупных сетевых АЗС, так как они, как правило, следят за качеством топлива, проводят его оценку и дорожат своей репутацией. При этом, по словам автоэксперта, в зимний период особенно важно следить за техническим состоянием двигателя и поддерживать его исправным.

"Если двигатель автомобиля исправен и используется качественное топливо, то машина будет заводиться и в достаточно сильные морозы", — заключил Епанешников.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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