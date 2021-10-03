Автоэксперт объяснил, каким бензином лучше заправляться зимой

Водителям следует заправлять свой автомобиль топливом с тем октановым числом, которое указывает производитель транспортного средства. Нарушение этого правила может обернуться проблемами с двигателем машины. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников.

"В СМИ часто пишут, что зимой стоит выбирать бензин с большим или меньшим октановым числом — дескать, чем меньше так называемых присадок, тем лучше двигатель работает в мороз. Но это не так — производитель изначально настраивает двигатель на работу с определённым топливом, не стоит уклоняться от его инструкций", — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Также необходимо быть внимательными к качеству бензина. Епанешников советует заправляться на крупных сетевых АЗС, так как они, как правило, следят за качеством топлива, проводят его оценку и дорожат своей репутацией. При этом, по словам автоэксперта, в зимний период особенно важно следить за техническим состоянием двигателя и поддерживать его исправным.

"Если двигатель автомобиля исправен и используется качественное топливо, то машина будет заводиться и в достаточно сильные морозы", — заключил Епанешников.