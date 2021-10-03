Эксперт рассказала, когда в России повысят выплаты на детей

Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Например, выплаты по беременности и родам зависят от МРОТ и индексируются в феврале. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт напомнила, что минимальный размер оплаты труда с 1 января этого года был увеличен до 12 792 рублей, с 2022 года он составит 13 617 рублей.

"В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель", — отметила Финогенова в беседе с агентством "Прайм".

Специалист добавила, что при определении величины пособия по беременности и родам при расчёте минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-кратном размере МРОТ. В 2021 году он составлял 307 008 рублей. В 2022 году возрастёт до 326 808 рублей.