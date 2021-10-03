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Эксперт рассказала, когда в России повысят выплаты на детей

По словам Юлии Финогеновой, в 2022 году коэффициент индексации социальных пособий прогнозируется на уровне 4,3%.

3 октября, 03:30

Фото © Pixabay

Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Например, выплаты по беременности и родам зависят от МРОТ и индексируются в феврале. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт напомнила, что минимальный размер оплаты труда с 1 января этого года был увеличен до 12 792 рублей, с 2022 года он составит 13 617 рублей.

"В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель", отметила Финогенова в беседе с агентством "Прайм".

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Специалист добавила, что при определении величины пособия по беременности и родам при расчёте минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-кратном размере МРОТ. В 2021 году он составлял 307 008 рублей. В 2022 году возрастёт до 326 808 рублей.

Также Финогенова напомнила, что пособия по уходу за ребёнком до полутора лет выплачиваются каждый месяц. В 2021 году минимальный размер выплат по уходу за первым, вторым и последующими детьми составляет 7082 рубля. С февраля 2022 года в связи с ростом МРОТ он также вырастет и составит 7387 рублей в месяц. Кроме того, повысится размер маткапитала. Предварительно, в 2022 году выплата на первого ребёнка ожидается в размере 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, если выплата за первого получена не была. Тем, кто получил деньги в связи с рождением первенца, будет выплачено 161 772 рубля, заключила специалист.

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Ранее сообщалось, что Счётная палата предложила ежегодно выплачивать по 20 тысяч рублей на школьников. В ведомстве считают, что источником этих денег могут стать средства из материнского капитала. В Минтруде заявили, что изучат данную инициативу.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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