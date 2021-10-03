Пушков счёл слова соратницы Саакашвили о "пророссийской власти" в Грузии "заявлением для психиатров"
Ссылаясь на свой опыт общения со сторонниками бывшего грузинского лидера, Пушков отметил, что эти люди "не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова соратницы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, экс-министра образования страны Хатии Деканоидзе о скором падении в республике "пророссийской власти".
Ранее Деканоидзе заявила, что задержанный в пятницу Саакашвили скоро выйдет на свободу, а "пророссийская власть" в Грузии падёт.
В своём телеграм-канале Пушков назвал подобные заявления сторонников экс-лидера Грузии странными.
"Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред", — отметил сенатор.
Ссылаясь на свой опыт общения с депутатами от партии Саакашвили в ПАСЕ, Пушков добавил, что эти люди "не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией".
"Не Грузия, конечно, она уже воевала в 2008-м при Саакашвили с известным и печальным результатом. Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды", — подчеркнул Пушков.
Также сенатор назвал странным письмо Саакашвили из тюрьмы, в котором тот призвал граждан Грузии идти на выборы, заметив, что его свобода и свобода страны зависят от активности людей в ближайшие дни. Пушков счёл бывшего грузинского лидера "не вполне адекватным человеком".
Как сообщал Лайф, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября. Экс-президента Грузии поместили в тюрьму в нескольких десятках километров от Тбилиси. В связи с задержанием Саакашвили объявил голодовку. Опальный политик среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем в Грузии возбудили дело о незаконном пересечении границы политиком.
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