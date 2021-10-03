Пушков счёл слова соратницы Саакашвили о "пророссийской власти" в Грузии "заявлением для психиатров"

Сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на слова соратницы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, экс-министра образования страны Хатии Деканоидзе о скором падении в республике "пророссийской власти".

Ранее Деканоидзе заявила, что задержанный в пятницу Саакашвили скоро выйдет на свободу, а "пророссийская власть" в Грузии падёт.

В своём телеграм-канале Пушков назвал подобные заявления сторонников экс-лидера Грузии странными.

"Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред", — отметил сенатор.

Ссылаясь на свой опыт общения с депутатами от партии Саакашвили в ПАСЕ, Пушков добавил, что эти люди "не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией".

"Не Грузия, конечно, она уже воевала в 2008-м при Саакашвили с известным и печальным результатом. Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды", — подчеркнул Пушков.