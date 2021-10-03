В МИД РФ оценили слова президента Финляндии о необходимости диалога с Москвой
Замглавы дипведомства Александр Грушко отметил, что Россия понимает и разделяет принципы финского руководства.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
МИД России приветствует заявление президента Финляндии Саули Ниинистё, призвавшего Запад кардинально изменить отношения с РФ. Москва надеется, что подобные слова будут становиться всё твёрже, потому что в новом многополярном мире необходимо объединять усилия, а не возводить искусственные преграды, отметил замглавы российского дипведомства Александр Грушко.
Он подчеркнул, что Финляндия всегда была в числе тех стран Евросоюза, которые поддерживали развитие прагматичных, здоровых, нормальных, добрососедских отношений с Россией.
"Хотелось бы надеяться, что эти голоса будут становиться всё твёрже, потому что в новом многополярном мире со всё возрастающим количеством общих вызовов и угроз, задач, которые необходимо совместно решать, требуется объединение усилий, а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении", — подчеркнул Грушко в беседе с РИА "Новости".
Замглавы МИД добавил, что Россия понимает и разделяет принципы финского руководства, ведь они уходят корнями в саму историю российско-финских отношений, которые в последние годы отличались особой доверительностью, наличием разветвлённых экономических связей, контактами между людьми, а также другими факторами, работающими на сближение, а не на разъединение народов.
Напомним, ранее Ниинистё предложил европейским странам изменить политику по отношению к России. Он подчеркнул, что "вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения". Политик поделился своим опытом выстраивания диалога с Москвой и призвал распространить на всю Европу принцип взаимного уважения.
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