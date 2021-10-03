Модный дом Balenciaga представил новую коллекцию в специальном эпизоде "Симпсонов"

"Если бы в начале Парижской недели моды нам сказали, что Клэнси Виггам пройдётся по подиуму под брендом Balenciaga, мы бы ответили: "Съешьте наши шорты". Но Клэнси сделал это — он прошёлся по подиуму с багетом в руке и вместе с семьёй Симпсонов", — написал Гвасалия в "Инстаграме".

Таким оригинальным образом дизайнер презентовал новую весенне-летнюю коллекцию Balenciaga на Неделе моды в Париже. По сюжету эпизода Гомер узнаёт, что Мардж мечтает отметить свой день рождения в наряде от Balenciaga. Она пишет письмо Гвасалии и просит прислать ей хотя бы кусочек ткани. Дизайнер же отправляет миссис Симпсон наряд с острыми плечами, а затем и вовсе привозит всех жителей Спрингфилда в Париж, где они становятся моделями на его показе. В конце Гвасалия учит Гомера целоваться по-французски.