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Модный дом Balenciaga представил новую коллекцию в специальном эпизоде "Симпсонов"

А в конце серии дизайнер Демна Гвасалия показал Гомеру, как правильно целоваться по-французски.

3 октября, 04:53

Кадр видео YouTube/Balenciaga

Известный грузинский дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия приодел Мардж Симпсон и других жителей Спрингфилда в специальном эпизоде мультсериала "Симпсоны". Видео доступно на ютуб-канале бренда.

  • Кадр видео YouTube/Balenciaga
    Кадр видео YouTube/Balenciaga
  • Кадр видео YouTube/Balenciaga
    Кадр видео YouTube/Balenciaga
  • Кадр видео YouTube/Balenciaga
    Кадр видео YouTube/Balenciaga
  • Кадр видео YouTube/Balenciaga
    Кадр видео YouTube/Balenciaga
  • Кадр видео YouTube/Balenciaga
    Кадр видео YouTube/Balenciaga
  • Кадр видео YouTube/Balenciaga
    Кадр видео YouTube/Balenciaga

Кадр видео YouTube/Balenciaga

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"Если бы в начале Парижской недели моды нам сказали, что Клэнси Виггам пройдётся по подиуму под брендом Balenciaga, мы бы ответили: "Съешьте наши шорты". Но Клэнси сделал это — он прошёлся по подиуму с багетом в руке и вместе с семьёй Симпсонов", — написал Гвасалия в "Инстаграме".

Художник перерисовал "Симпсонов" в стиле советских мультиков

Художник перерисовал "Симпсонов" в стиле советских мультиков

Таким оригинальным образом дизайнер презентовал новую весенне-летнюю коллекцию Balenciaga на Неделе моды в Париже. По сюжету эпизода Гомер узнаёт, что Мардж мечтает отметить свой день рождения в наряде от Balenciaga. Она пишет письмо Гвасалии и просит прислать ей хотя бы кусочек ткани. Дизайнер же отправляет миссис Симпсон наряд с острыми плечами, а затем и вовсе привозит всех жителей Спрингфилда в Париж, где они становятся моделями на его показе. В конце Гвасалия учит Гомера целоваться по-французски.

Ранее Лайф рассказал, что актёру запретили озвучивать в "Симпсонах" персонажа из-за того, что он не гей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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