Военный эксперт спрогнозировал разгром Украины в случае конфликта с Россией
При этом Владимир Евсеев отметил, что Москва не заинтересована в таком развитии событий, так как для неё важнее стабильность, чем боевые действия.
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Украину в случае военного конфликта с Россией ждёт неминуемый разгром. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Если начнётся полномасштабный конфликт, я, как военный эксперт, могу дать единственный прогноз. Украинские вооружённые силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть своей территории", — сказал Евсеев в интервью порталу "Украина.ру".
По словам эксперта, если Украина вступит в НАТО, Москва начнёт рассматривать различные варианты для сохранения существующего баланса сил. Если же Киев перейдёт эту "красную линию", то тогда и может начаться конфликт. При этом Евсеев подчеркнул, что Москва не заинтересована в таком развитии событий, так как для неё важнее стабильность, чем боевые действия.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на полное восстановление отношений с Украиной. По мнению главы государства, сегодняшняя ситуация между двумя странами является ненормальной и неестественной.
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