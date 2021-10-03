Военный эксперт спрогнозировал разгром Украины в случае конфликта с Россией

"Если начнётся полномасштабный конфликт, я, как военный эксперт, могу дать единственный прогноз. Украинские вооружённые силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть своей территории", — сказал Евсеев в интервью порталу "Украина.ру".

По словам эксперта, если Украина вступит в НАТО, Москва начнёт рассматривать различные варианты для сохранения существующего баланса сил. Если же Киев перейдёт эту "красную линию", то тогда и может начаться конфликт. При этом Евсеев подчеркнул, что Москва не заинтересована в таком развитии событий, так как для неё важнее стабильность, чем боевые действия.