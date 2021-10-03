Во Франции среди 20 тонн креветок нашли 700 кг кокаина

Уточняется, что всё началось с инцидента, который произошёл у выезда из порта. Грузовую машину весом в 38 тонн задержали и затем угнали четыре вооружённых человека. При этом нападавшие захватили водителя и усадили его в легковую машину. Об этом в жандармерию сообщили свидетели происшествия. Стражам порядка потребовалось менее часа, чтобы обнаружить на шоссе брошенный грузовик. Преступники к тому времени, поняв, что им не уйти от погони, оставили на одной из стоянок захваченного шофёра и фуру, после чего скрылись.