Во Франции среди 20 тонн креветок нашли 700 кг кокаина
По некоторым данным, стоимость такого количества наркотиков превышает на чёрном рынке 40 миллионов евро.
Фото © Pixabay
Сотрудники французской жандармерии обнаружили в холодильной фуре, перевозившей груз в 20 тонн креветок, около 700 кг кокаина. Операция прошла в пятницу, 1 октября, в районе портового города Гавр, сообщает издание Le Figaro.
Уточняется, что всё началось с инцидента, который произошёл у выезда из порта. Грузовую машину весом в 38 тонн задержали и затем угнали четыре вооружённых человека. При этом нападавшие захватили водителя и усадили его в легковую машину. Об этом в жандармерию сообщили свидетели происшествия. Стражам порядка потребовалось менее часа, чтобы обнаружить на шоссе брошенный грузовик. Преступники к тому времени, поняв, что им не уйти от погони, оставили на одной из стоянок захваченного шофёра и фуру, после чего скрылись.
Позже жандармам удалось задержать в районе порта двоих из четырёх злоумышленников. Осматривая холодильную камеру, стражи порядка обнаружили среди ящиков с креветками, прибывшими из Эквадора, 11 спортивных сумок, в которых находились упаковки с кокаином.
Отмечается, что стоимость такого количества наркотиков оценивается на чёрном рынке в более чем 40 миллионов евро. Полиция начала расследование по статьям о перевозке наркотиков, похищении и насильственном удержании человека.
Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в РФ. Участников преступной группировки задержали в четырёх регионах страны.
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