Хвалебную статью о российском автомобиле Lada Niva написал для японского издания Asahi Shimbun журналист Фумио Огава.

"Коротко говоря, это очаровательный продвинутый автомобиль, который может преодолевать бездорожье. Интересно, что рассказ об этом автомобиле затрагивает послевоенную историю СССР", — отметил Огава.

Журналист добавил, что, когда в 2017-м Lada стала частью Renault, боссы французской компании не увидели у "Нивы" перспектив. Однако популярность автомобиля на рынке не позволила снять его с производства.

"Поэтому Renault возобновила продажи обновлённой модели 1976 года под новым названием Niva Legend наряду с текущей моделью "Нива", — пояснил публицист.

По словам Огавы, основной причиной, по которой многие люди по-прежнему доверяют "Ниве", является отсутствие в машине электроники. "Факт, что автомобиль не напичкан технологиями, успокаивает людей", — подытожил журналист.