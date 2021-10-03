Второй тур выборов пройдёт в пяти городах Грузии

В пяти крупных городах Грузии пройдёт второй тур выборов. Речь идёт о Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, где после обработки более половины протоколов ни один кандидат не перешёл порог в 50% голосов.

По данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре встретятся представитель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Каха Каладзе и оппозиционер Ника Мелия из "Единого национального движения". В первом туре они набрали 45,32% и 34,15% голосов соответственно.

В Батуми за право управлять городом поборются Георгий Киртадзе от "Национального движения" и Арчил Чиковани от "Грузинской мечты", которые ранее набрали почти одинаковое количество голосов — 42,6% и 41,07% соответственно. В Кутаиси за кресло мэра поспорят оппозиционер Хатия Деканоидзе (43,81% в первом туре) и представитель правящей партии Иосиф Хахалеишвили (41,76% в первом туре).