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Учёный рассказал о популярном заблуждении относительно обоняния при ковиде

Он призвал с осторожностью относиться к любым симптомам и не пренебрегать ПЦР-тестами.

3 октября, 07:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Потеря обоняния при коронавирусе может проявиться более чем через неделю после заражения, поэтому считать этот симптом основным неправильно. Об этом рассказал директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Крайне опасным заблуждением является то, что первый симптом ковида — потеря обоняния. Он появляется лишь на десятый день заболевания. Зачастую цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше", цитирует его ТАСС.

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Составлен список из семи признаков, отличающих ковид от простуды и гриппа

По словам Исаева, с появлением таких штаммов, как "дельта" и "дельта плюс", число случаев, при которых потеря обоняния вовсе не наблюдалась, начало стремительно расти. Специалист предупредил, что в начале заболевания отличить коронавирус от гриппа достаточно сложно, поэтому наиболее верным решением будет сделать ПЦР-тест.

"Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, — очень неосторожное решение во время пандемии. Сейчас мы видим, что пациенты болеют ковидом и второй, и третий раз. И в некоторых случаях повторное заболевание переносится тяжелее", — подчеркнул Исаев.

Ранее Лайф рассказывал, от чего ещё помимо коронавирусной инфекции человек может потерять обоняние.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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