Учёный рассказал о популярном заблуждении относительно обоняния при ковиде

Потеря обоняния при коронавирусе может проявиться более чем через неделю после заражения, поэтому считать этот симптом основным неправильно. Об этом рассказал директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Крайне опасным заблуждением является то, что первый симптом ковида — потеря обоняния. Он появляется лишь на десятый день заболевания. Зачастую цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше", — цитирует его ТАСС.

По словам Исаева, с появлением таких штаммов, как "дельта" и "дельта плюс", число случаев, при которых потеря обоняния вовсе не наблюдалась, начало стремительно расти. Специалист предупредил, что в начале заболевания отличить коронавирус от гриппа достаточно сложно, поэтому наиболее верным решением будет сделать ПЦР-тест.

"Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, — очень неосторожное решение во время пандемии. Сейчас мы видим, что пациенты болеют ковидом и второй, и третий раз. И в некоторых случаях повторное заболевание переносится тяжелее", — подчеркнул Исаев.