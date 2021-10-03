Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днём единства Германии
Глава государства подчеркнул, что объединение страны положило начало новому этапу отношений между Москвой и Берлином.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днём германского единства. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами", — подчеркнул Путин.
Глава государства выразил уверенность, что интересам российского и немецкого народов отвечало бы конструктивное развитие международного сотрудничества и взаимодействия в различных сферах.
Ранее в Германии прошли выборы в Бундестаг. Лайф писал, что победу на них одержали социал-демократы. Консервативный блок ХДС/ХСС, к которому относится уходящий в отставку канцлер Ангела Меркель, показал худший результат в истории.
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