Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днём единства Германии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днём германского единства. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами", — подчеркнул Путин.

Глава государства выразил уверенность, что интересам российского и немецкого народов отвечало бы конструктивное развитие международного сотрудничества и взаимодействия в различных сферах.