Диетолог рассказала, кому следует отказаться от яблок

При всей полезности яблок, в которых содержится масса полезных элементов, существует категория людей, кому не стоит перебарщивать с этим фруктом в своём повседневном рационе. Такую точку зрения высказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Если это кислые яблоки, яблоки, съеденные натощак. У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запечённом виде. Нужно помнить, что очень сладкие яблоки диабетикам с некомпенсированным диабетом, то есть высоким уровнем глюкозы в крови, нужно есть тоже с осторожностью, поскольку они, как и любой сладкий плод, всё равно содержат в своём составе сахарозу", — объяснила она в беседе с RT.

Однако врач пояснила, что в этом фрукте есть витамины, полифенолы, биофлавоноиды. Также там есть кверцетин — вещество, которое укрепляет сосуды и снимает воспаления. В яблоках ещё есть клетчатка, причём растворимая, пектин. И всё это выводит избыток холестерина, токсины, эндотоксины, которые образуются в процессе естественного метаболизма.

Соломатина добавила, что яблоки можно замораживать — это самый продуктивный способ хранения, потому что так сохраняется значительно большее количество и витаминов, и микро- и макроэлементов. Их можно даже сушить и, несмотря на то что при этом часть витаминов разрушается, это достаточно хороший способ обработки, подытожила диетолог.