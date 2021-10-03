Дочь президента Филиппин решила баллотироваться на пост главы государства
В её команду войдёт давний соратник действующего лидера, сенатор Бон Го.
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В выборах президента Филиппин в 2022 году примет участие дочь нынешнего главы государства Сара-Дутерте Карпио. Об этом сообщил филиппинский канал ABS-CBN News со ссылкой на её отца Родриго Дутерте.
Действующий лидер Филиппин утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала о том, пойдёт ли дочь президента на выборы. В одной команде с ней будет сенатор Кристофер Бон Го, ранее подавший необходимые документы. Он — давний соратник действующего президента страны.
В настоящее время Сара-Дутерте Карпио является мэром города Давао, ранее сменив на этом посту отца. Первоначально она планировала переизбираться на текущую должность.
Напомним, Родриго Дутерте ранее объявил об уходе из политики. Он отказался баллотироваться на должность вице-президента страны на грядущих выборах. Теперь, согласно конституции, Филиппин Дутерте избираться на этот пост не может.
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