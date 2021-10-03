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В Москве выявлено максимальное с 18 июля число заболевших ковидом за сутки

Также уже на протяжении недели в столице каждые 24 часа от инфекции умирает больше 60 человек.

3 октября, 09:19

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

За сутки в Москве было зафиксировано 4294 новых случая заражения коронавирусом. Это новый максимум с 18 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Прошлый антирекорд в столице был зафиксирован днём ранее, тогда за 24 часа вирусом заразилось 4032 человека.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки из-за ковида умерло 65 горожан. Уже на протяжении недели в Москве каждые 24 часа от вируса умирает больше 60 человек.

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Также сегодня в России был зафиксирован новый максимум смертей от ковида за сутки с начала пандемии. За последние 24 часа в стране впервые с 2 января выявлено 25 769 случаев коронавируса.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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