В Москве выявлено максимальное с 18 июля число заболевших ковидом за сутки

За сутки в Москве было зафиксировано 4294 новых случая заражения коронавирусом. Это новый максимум с 18 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Прошлый антирекорд в столице был зафиксирован днём ранее, тогда за 24 часа вирусом заразилось 4032 человека.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки из-за ковида умерло 65 горожан. Уже на протяжении недели в Москве каждые 24 часа от вируса умирает больше 60 человек.