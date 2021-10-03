Звезду "Моей прекрасной няни" Ольгу Прокофьеву госпитализировали с ковидом
Диагностировали болезнь у артистки в конце сентября, но домашнее лечение оказалось неэффективным.
Фото © VK / prokofievaolga
В Москве с коронавирусом госпитализировали актрису театра и кино Ольгу Прокофьеву, известную по роли Жанны Аркадьевны из "Моей прекрасной няни". Об этом сообщает Mash.
58-летняя звезда почувствовала недомогание в конце сентября. ПЦР-тест дал положительный результат, но госпитализация не потребовалась. Артистку оставили лечиться на дому.
Вскоре стало понятно, что лекарства Прокофьевой не помогают, а состояние начало ухудшаться, тогда медики направили её в стационар, где актрисе диагностировали среднетяжёлую форму коронавируса. Отмечается, что, несмотря на хрип и ослабленное дыхание, КТ органов грудной клетки показала инфекцию лёгкой степени.
Ранее Лайф писал, что вечером 26 сентября в Москве госпитализировали телеведущую Ларису Гузееву. Врачи подтвердили у неё коронавирус, при этом поражения лёгких у звезды нет: КТ ничего не показала. Сегодня стало известно об ухудшении состояния ведущей.
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