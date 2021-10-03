Звезду "Моей прекрасной няни" Ольгу Прокофьеву госпитализировали с ковидом

В Москве с коронавирусом госпитализировали актрису театра и кино Ольгу Прокофьеву, известную по роли Жанны Аркадьевны из "Моей прекрасной няни". Об этом сообщает Mash.

58-летняя звезда почувствовала недомогание в конце сентября. ПЦР-тест дал положительный результат, но госпитализация не потребовалась. Артистку оставили лечиться на дому.