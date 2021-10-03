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Минпросвещения РФ не планирует массово закрывать школы из-за ковида

Решение о карантине в учебных заведениях принимает каждый регион отдельно исходя из эпидемиологической ситуации.

3 октября, 13:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вводить локдаун в системе образования в России и массово переводить школы на удалёнку не планируется. Об этом рассказали в Минпросвещения страны в беседе с ТАСС.

В ведомстве заявляют, что закрытие школ возможно только в случае крайней необходимости. При этом решение о карантине принимает каждый регион отдельно, учитывая эпидемиологическую ситуацию. В Минпросвещения добавили, что сейчас из-за ситуации с коронавирусом в России закрыто менее 0,1% школ.

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Ранее Лайф сообщал, что в одной из дагестанских школ зафиксировали вспышку ковида. Ученики классов, в которых выявили случаи болезни, были переведены на дистанционное обучение. Решения о закрытии образовательного учреждения на карантин пока нет.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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