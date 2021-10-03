Минпросвещения РФ не планирует массово закрывать школы из-за ковида

Вводить локдаун в системе образования в России и массово переводить школы на удалёнку не планируется. Об этом рассказали в Минпросвещения страны в беседе с ТАСС.

В ведомстве заявляют, что закрытие школ возможно только в случае крайней необходимости. При этом решение о карантине принимает каждый регион отдельно, учитывая эпидемиологическую ситуацию. В Минпросвещения добавили, что сейчас из-за ситуации с коронавирусом в России закрыто менее 0,1% школ.