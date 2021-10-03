Катар разрешил въезд в страну привитым "Спутником V"
Также в перечень допущенных препаратов вошла китайская вакцина Sinopharm.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Катар разрешил беспрепятственный въезд в страну гражданам, привитым российской вакциной "Спутник V". Об этом в своём заявлении сообщил Минздрав страны.
Согласно новым поправкам, в перечень допущенных препаратов для прибывающих в страну также попала китайская вакцина Sinopharm. Кроме того, теперь Катар будет делить страны на "красные" и "зелёные", от чего будет зависеть, должны ли прилетающие граждане делать ПЦР-тест или нет. Новые правила вступают в силу 6 октября.
А ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации "Спутника V" в ВОЗ сняты. По его словам, заявителю — компании, которая занимается регистрацией российской вакцины — предстоит подписать ряд документов и представить ряд дополнительных бумаг. Это административная процедура, и это будет рассматриваться, заключил министр.
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