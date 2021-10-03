Катар разрешил въезд в страну привитым "Спутником V"

Катар разрешил беспрепятственный въезд в страну гражданам, привитым российской вакциной "Спутник V". Об этом в своём заявлении сообщил Минздрав страны.

Согласно новым поправкам, в перечень допущенных препаратов для прибывающих в страну также попала китайская вакцина Sinopharm. Кроме того, теперь Катар будет делить страны на "красные" и "зелёные", от чего будет зависеть, должны ли прилетающие граждане делать ПЦР-тест или нет. Новые правила вступают в силу 6 октября.