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Режиссёр "Голубых огоньков" Малинин умер от ковида в Коммунарке

Он также занимался постановкой выпусков "Утренней почты" и телеспектаклей.

3 октября, 13:17
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Фото © kino-teatr.ru

На 78-м году жизни от коронавируса скончался оператор-постановщик и режиссёр Эрик Малинин, организовавший съёмки "Голубых огоньков" и "Утренней почты". Об этом сообщил Первый канал.

30 сентября ему исполнилось 77 лет. Из-за болезни он принимал поздравления по телефону. Малинин скончался в "ковидном" госпитале в подмосковной Коммунарке.

Он был постановщиком большого количества выпусков "Утренней почты", циклов симфонической музыки, музыкальных фильмов, телеспектаклей, видеоклипов и рекламных роликов. Малинин также работал главным телеоператором Дирекции информационных программ Первого канала и активно сотрудничал с телекомпаниями Англии, Германии, Франции, США и Японии.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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