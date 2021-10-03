Режиссёр "Голубых огоньков" Малинин умер от ковида в Коммунарке
Он также занимался постановкой выпусков "Утренней почты" и телеспектаклей.
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На 78-м году жизни от коронавируса скончался оператор-постановщик и режиссёр Эрик Малинин, организовавший съёмки "Голубых огоньков" и "Утренней почты". Об этом сообщил Первый канал.
30 сентября ему исполнилось 77 лет. Из-за болезни он принимал поздравления по телефону. Малинин скончался в "ковидном" госпитале в подмосковной Коммунарке.
Он был постановщиком большого количества выпусков "Утренней почты", циклов симфонической музыки, музыкальных фильмов, телеспектаклей, видеоклипов и рекламных роликов. Малинин также работал главным телеоператором Дирекции информационных программ Первого канала и активно сотрудничал с телекомпаниями Англии, Германии, Франции, США и Японии.
Ранее стало известно, что на 65-м году жизни 1 октября скончался советский и российский актёр театра, кино и телевидения Андрей Дубовский.
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