ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе проиграл "Ренну" в матче чемпионата Франции
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Тем не менее парижанам это не помешало остаться лидером турнирной таблицы.
ПСЖ преподнёс сенсацию, уступив в гостевом матче чемпионата Франции по футболу клубу "Ренн" со счётом 0:2.
Любопытно, что в составе парижан с первых минут появились Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе и другие звёзды. Однако хозяевам это не помешало одержать победу благодаря голам Рикардо Лаборде и Флавьена Тэ в конце первого и начале второго таймов.
Но это не помешало ПСЖ остаться лидером чемпионата Франции, имея в активе 24 очка после девяти туров. "Ренн" же идёт на седьмом месте с 12 баллами.