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Регион
Опубликовано 3 октября 2021, 13:17

ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе проиграл "Ренну" в матче чемпионата Франции

Фото © Twitter / PSG_English

Фото © Twitter / PSG_English

Тем не менее парижанам это не помешало остаться лидером турнирной таблицы.

ПСЖ преподнёс сенсацию, уступив в гостевом матче чемпионата Франции по футболу клубу "Ренн" со счётом 0:2.

Любопытно, что в составе парижан с первых минут появились Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе и другие звёзды. Однако хозяевам это не помешало одержать победу благодаря голам Рикардо Лаборде и Флавьена Тэ в конце первого и начале второго таймов.

Дебютный гол Месси в составе ПСЖ признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов
Дебютный гол Месси в составе ПСЖ признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов

Но это не помешало ПСЖ остаться лидером чемпионата Франции, имея в активе 24 очка после девяти туров. "Ренн" же идёт на седьмом месте с 12 баллами.

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Шамиль Гаджиев
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