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ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе проиграл "Ренну" в матче чемпионата Франции

Тем не менее парижанам это не помешало остаться лидером турнирной таблицы.

3 октября, 13:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PSG_English/status/1444625528699428865/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PSG_English</a></p>

Фото © Twitter / PSG_English

ПСЖ преподнёс сенсацию, уступив в гостевом матче чемпионата Франции по футболу клубу "Ренн" со счётом 0:2.

Любопытно, что в составе парижан с первых минут появились Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе и другие звёзды. Однако хозяевам это не помешало одержать победу благодаря голам Рикардо Лаборде и Флавьена Тэ в конце первого и начале второго таймов.

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Но это не помешало ПСЖ остаться лидером чемпионата Франции, имея в активе 24 очка после девяти туров. "Ренн" же идёт на седьмом месте с 12 баллами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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