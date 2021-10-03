ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе проиграл "Ренну" в матче чемпионата Франции

Тем не менее парижанам это не помешало остаться лидером турнирной таблицы.

ПСЖ преподнёс сенсацию, уступив в гостевом матче чемпионата Франции по футболу клубу "Ренн" со счётом 0:2.

Любопытно, что в составе парижан с первых минут появились Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе и другие звёзды. Однако хозяевам это не помешало одержать победу благодаря голам Рикардо Лаборде и Флавьена Тэ в конце первого и начале второго таймов.