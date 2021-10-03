"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ, обыграв "Уфу"
Команда Игоря Шалимова сумела покинуть зону вылета, поднявшись на 12-е место в турнирной таблице.
Фото © ФК "Урал"
Футбольный клуб "Урал" на выезде переиграл "Уфу" в матче десятого тура РПЛ со счётом 1:0.
Единственный гол в середине первого тайма после передачи Егорычева забил Эрик Бикфалви. После этого уфимцы попытались сравнять счёт, однако пробить Помазуна подшефные Алексея Стукалова не сумели.
Отметим, что для "Урала" это вторая победа подряд в РПЛ. Благодаря этому команда Игоря Шалимова сумела подняться из зоны вылета, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице, тогда как "Уфа" идёт 14-й.
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