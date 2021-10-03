"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ, обыграв "Уфу"

Единственный гол в середине первого тайма после передачи Егорычева забил Эрик Бикфалви. После этого уфимцы попытались сравнять счёт, однако пробить Помазуна подшефные Алексея Стукалова не сумели.

Первая победа в сезоне: "Урал" выиграл у "Арсенала" в чемпионате России по футболу

Отметим, что для "Урала" это вторая победа подряд в РПЛ. Благодаря этому команда Игоря Шалимова сумела подняться из зоны вылета, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице, тогда как "Уфа" идёт 14-й.