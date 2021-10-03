Полузащитник Алексей Ионов пропустит матчи сборной России из-за травмы
Ранее стало известно о повреждении Ильи Самошникова, которое может помешать ему выступить в ближайших играх.
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Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу из-за травмы, которую он получил в расположении своей команды.
"Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды перед матчами со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября). 32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА", — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.
Защитник сборной России Самошников пропустит первый этап подготовки к матчам со Словакией и Словенией
Ранее стало известно, что из-за травмы первый сбор команды Валерия Карпина пропустит защитник "Рубина" Илья Самошников. Повреждение он получил днём ранее во время матча против "Нижнего Новгорода".
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