Полузащитник Алексей Ионов пропустит матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу из-за травмы, которую он получил в расположении своей команды.

"Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды перед матчами со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября). 32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА", — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.