НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полузащитник Алексей Ионов пропустит матчи сборной России из-за травмы

Ранее стало известно о повреждении Ильи Самошникова, которое может помешать ему выступить в ближайших играх.

3 октября, 12:03
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу из-за травмы, которую он получил в расположении своей команды.

"Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды перед матчами со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября). 32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА", — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Защитник сборной России Самошников пропустит первый этап подготовки к матчам со Словакией и Словенией

Защитник сборной России Самошников пропустит первый этап подготовки к матчам со Словакией и Словенией

Ранее стало известно, что из-за травмы первый сбор команды Валерия Карпина пропустит защитник "Рубина" Илья Самошников. Повреждение он получил днём ранее во время матча против "Нижнего Новгорода".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Полузащитник "Химок" Глушаков может не сыграть в матчах сборной России из-за травмы

сегодня в 12:00

Сборная России по футболу отправилась на матч с Кипром без Фернандеса и Ионова

3 сентября, 07:57

Бывшая российская фигуристка рассказала, почему стала выступать за Польшу

сегодня в 11:39

Защитник сборной России Самошников пропустит первый этап подготовки к матчам со Словакией и Словенией

сегодня в 11:17

"Чистой воды пиар": Полиграфолог не поверил в искренность брака Азизы с лжеитальянцем из Липецка

сегодня в 12:35

Новости партнеров

Layer 1