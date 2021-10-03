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Бывшая российская фигуристка рассказала, почему стала выступать за Польшу

Она является трёхкратной чемпионкой европейской страны и уже отобралась для участия в Олимпиаде в Пекине.

3 октября, 11:39
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CR2AjO0JV8R/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram.com /</a> ekaterina_kurakova</p>

Фото © Instagram.com / ekaterina_kurakova

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова в интервью порталу Onet рассказала, почему решила выступать за Польшу и как перебиралась в новую для себя страну.

"Польша дала мне огромный шанс, за который я очень благодарна. Я очень счастлива и чувствую себя лучше, чем когда-либо. Ведь могло случиться так, что я бы уже два года не стояла на коньках, а теперь я попала на Олимпийские игры в Пекине. Я знала, что Польша будет верным выбором, чувствовала, что я буду здесь востребованной. Чувствовать себя нужным — это, пожалуй, самое важное", — подчеркнула Куракова.

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Она также призналась, что в будущем предпочла бы жить именно в Польше, нежели в России, ведь именно там у неё дом, друзья и молодой человек.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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