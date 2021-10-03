Бывшая российская фигуристка рассказала, почему стала выступать за Польшу

"Польша дала мне огромный шанс, за который я очень благодарна. Я очень счастлива и чувствую себя лучше, чем когда-либо. Ведь могло случиться так, что я бы уже два года не стояла на коньках, а теперь я попала на Олимпийские игры в Пекине. Я знала, что Польша будет верным выбором, чувствовала, что я буду здесь востребованной. Чувствовать себя нужным — это, пожалуй, самое важное", — подчеркнула Куракова.