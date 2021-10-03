Защитник сборной России Самошников пропустит первый этап подготовки к матчам со Словакией и Словенией
Днём ранее он получил травму во время матча "Рубина" против "Нижнего Новгорода" и был заменён.
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Защитник сборной России и казанского "Рубина" Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды перед матчами со Словакией и Словенией. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
"В матче с "Нижним Новгородом" Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами "Рубина" было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния", — заявил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.
При этом не исключено, что он присоединится к сборной России 7 октября перед матчем против Словакии.
Защитник сборной России Самошников получил травму в последнем матче перед отборочными играми ЧМ-2022
Напомним, Самошников получил травму во время матча "Рубина" против "Нижнего Новгорода" и был заменён.
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