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Защитник сборной России Самошников пропустит первый этап подготовки к матчам со Словакией и Словенией

Днём ранее он получил травму во время матча "Рубина" против "Нижнего Новгорода" и был заменён.

3 октября, 11:17
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник сборной России и казанского "Рубина" Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды перед матчами со Словакией и Словенией. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

"В матче с "Нижним Новгородом" Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами "Рубина" было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния", — заявил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

При этом не исключено, что он присоединится к сборной России 7 октября перед матчем против Словакии.

Защитник сборной России Самошников получил травму в последнем матче перед отборочными играми ЧМ-2022

Защитник сборной России Самошников получил травму в последнем матче перед отборочными играми ЧМ-2022

Напомним, Самошников получил травму во время матча "Рубина" против "Нижнего Новгорода" и был заменён.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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