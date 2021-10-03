"Навсегда в моём сердце": Тренер "Ахмата" заявил, что всегда готов помочь "Барселоне"
В июне этого года некогда прославленный полузащитник стал одним из наставников грозненской команды.
Фото © ФК "Ахмат"
Ассистент главного тренера "Ахмата" ивуариец Яя Туре на своей странице в "Твиттере" заявил, что "Барселона", за которую он некогда играл, может всегда рассчитывать на его помощь.
"Возможно, сейчас "Барселона" переживает непростые времена, но моя вера в клуб сильна. "Барселона" всегда и в любое время может рассчитывать на меня, если я ей понадоблюсь. Ведь этот клуб, люди и болельщики навсегда останутся в моём сердце!" — написал Туре.
Футболист также написал, что период карьеры в "Барселоне" является одним из лучших в его жизни, ведь в клубе поверили в него, когда он был ещё молодым игроком.
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