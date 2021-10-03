Ассистент главного тренера "Ахмата" ивуариец Яя Туре на своей странице в "Твиттере" заявил, что "Барселона", за которую он некогда играл, может всегда рассчитывать на его помощь.

"Возможно, сейчас "Барселона" переживает непростые времена, но моя вера в клуб сильна. "Барселона" всегда и в любое время может рассчитывать на меня, если я ей понадоблюсь. Ведь этот клуб, люди и болельщики навсегда останутся в моём сердце!" — написал Туре.