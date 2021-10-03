Защитник "Лестера" Райан Бертранд призвал футболистов продолжать вставать на колени перед началом каждого матча и отметил важность данного жеста в контексте борьбы с расизмом. Об этом сообщает Sky Sports.

По его мнению, прекращать акции BLM рано, так как их пока просто недостаточно, ведь расизм ещё не прекратился. Однако здесь встаёт вопрос: а что делать дальше?

"Это не значит, что нужно отказываться от преклонения колена. Этот жест должен остаться, ведь он раздражает расистов. Это здорово, потому что мы навязываем миру своё послание. Но нам нужно сесть за стол переговоров вместе с клубами АПЛ и чиновниками и подумать, куда движение BLM пойдёт дальше. Только тогда можно будет говорить о прогрессе в борьбе с расизмом", — подчеркнул Бертранд.