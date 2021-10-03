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Полузащитник "Химок" Глушаков может не сыграть в матчах сборной России из-за травмы

Во время вчерашнего матча чемпионата России он был заменён в перерыве из-за полученного повреждения.

3 октября, 12:00

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Полузащитник "Химок" и сборной России Денис Глушаков может не принять участие в октябрьских матчах национальной команды из-за полученной травмы. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал бывший глава Минспорта Московской области Роман Терюшков.

"Сейчас ещё идёт обследование, полноценные результаты ждём к вечеру. К матчу с "Ахматом" он, думаю, восстановится. А относительно сборной — пока всё под вопросом. Там уже врачи национальной команды будут решать", — подчеркнул Терюшков.

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При этом полузащитник уже прибыл в расположение национальной команды, которая собирается в Новогорске. Добавим, что вчера он сумел отыграть лишь первый тайм матча против "Арсенала" и в перерыве был заменён.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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