Полузащитник "Химок" Глушаков может не сыграть в матчах сборной России из-за травмы

Полузащитник "Химок" и сборной России Денис Глушаков может не принять участие в октябрьских матчах национальной команды из-за полученной травмы. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал бывший глава Минспорта Московской области Роман Терюшков.

"Сейчас ещё идёт обследование, полноценные результаты ждём к вечеру. К матчу с "Ахматом" он, думаю, восстановится. А относительно сборной — пока всё под вопросом. Там уже врачи национальной команды будут решать", — подчеркнул Терюшков.