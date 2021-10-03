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"У нас трагедия!": Около 150 собак оказались парализованы и 16 погибли из-за отравления в приюте в Подмосковье

Исходя из симптомов и состояния питомцев ветеринары предполагают, что они наелись фосфата.

3 октября, 13:13

В подмосковном приюте отравилось около 150 собак. Видео © VK / "Лохматая душа"

В Подмосковье в городе Чехове около 150 собак отравились в приюте "Лохматая душа". 16 животных погибли, остальных пытаются спасти.

"Мы объявляем срочный сбор на корм и оплату бригады врачей, которые сейчас работают в приюте! У нас трагедия! В каждом вольере ежеминутно кто-то сваливается в конвульсиях. У собак отказывают задние лапы. Приехали два врача из государственной клиники, одного вызвали из частной. Рук не хватает поставить всем катетеры для капельниц", сообщалось на сайте приюта во "ВКонтакте".

По мнению создателя и директора приюта Валентины Силич, животные отравились из-за халатного отношения производителя корма, который неправильно посчитал дозировку. Она утверждает, что пострадала не только "Лохматая душа", ранее похожая ситуация произошла в приютах "Наш дом" в Челябинске и "Лесной" в Подмосковье. Все организации использовали тот же корм. Его вместе с образцами крови пострадавших животных отправили на экспертизу, результаты будут готовы не раньше 5 октября.

К настоящему моменту большую часть собак удалось спасти. Исходя из симптомов и состояния питомцев ветеринары предполагают, что они отравились фосфатом. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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