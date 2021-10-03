"У нас трагедия!": Около 150 собак оказались парализованы и 16 погибли из-за отравления в приюте в Подмосковье
Исходя из симптомов и состояния питомцев ветеринары предполагают, что они наелись фосфата.
В подмосковном приюте отравилось около 150 собак. Видео © VK / "Лохматая душа"
В Подмосковье в городе Чехове около 150 собак отравились в приюте "Лохматая душа". 16 животных погибли, остальных пытаются спасти.
"Мы объявляем срочный сбор на корм и оплату бригады врачей, которые сейчас работают в приюте! У нас трагедия! В каждом вольере ежеминутно кто-то сваливается в конвульсиях. У собак отказывают задние лапы. Приехали два врача из государственной клиники, одного вызвали из частной. Рук не хватает поставить всем катетеры для капельниц", — сообщалось на сайте приюта во "ВКонтакте".
По мнению создателя и директора приюта Валентины Силич, животные отравились из-за халатного отношения производителя корма, который неправильно посчитал дозировку. Она утверждает, что пострадала не только "Лохматая душа", ранее похожая ситуация произошла в приютах "Наш дом" в Челябинске и "Лесной" в Подмосковье. Все организации использовали тот же корм. Его вместе с образцами крови пострадавших животных отправили на экспертизу, результаты будут готовы не раньше 5 октября.
К настоящему моменту большую часть собак удалось спасти. Исходя из симптомов и состояния питомцев ветеринары предполагают, что они отравились фосфатом. По факту случившегося прокуратура начала проверку.
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