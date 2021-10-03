Правящая партия лидирует на выборах в Грузии
На втором месте — партия "Единое национальное движение", основанная Михаилом Саакашвили.
Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE
После обработки 99,92% протоколов в Грузии на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", которая набрала 46,65% голосов. Об этом свидетельствуют данные местной ЦИК.
По данным Центризбиркома, на второй строчке с 30,7% голосов находится оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили. Третьей идёт партия экс-главы правительства страны Георгия Гахарии "За Грузию", которая пока набирает лишь 7,8% голосов.
Ранее Лайф сообщал, что, согласно результатам подсчёта голосов, второй тур муниципальных выборов состоится в пяти городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Ни один из кандидатов не набрал там 50% голосов.
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