Правящая партия лидирует на выборах в Грузии

После обработки 99,92% протоколов в Грузии на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", которая набрала 46,65% голосов. Об этом свидетельствуют данные местной ЦИК.

По данным Центризбиркома, на второй строчке с 30,7% голосов находится оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили. Третьей идёт партия экс-главы правительства страны Георгия Гахарии "За Грузию", которая пока набирает лишь 7,8% голосов.