НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Правящая партия лидирует на выборах в Грузии

На втором месте — партия "Единое национальное движение", основанная Михаилом Саакашвили.

3 октября, 13:00
<p>Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE</p>

Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

После обработки 99,92% протоколов в Грузии на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", которая набрала 46,65% голосов. Об этом свидетельствуют данные местной ЦИК.

По данным Центризбиркома, на второй строчке с 30,7% голосов находится оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили. Третьей идёт партия экс-главы правительства страны Георгия Гахарии "За Грузию", которая пока набирает лишь 7,8% голосов.

Партия Саакашвили отстаёт: ЦИК Грузии опубликовал первые данные местных выборов

Партия Саакашвили отстаёт: ЦИК Грузии опубликовал первые данные местных выборов

Ранее Лайф сообщал, что, согласно результатам подсчёта голосов, второй тур муниципальных выборов состоится в пяти городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Ни один из кандидатов не набрал там 50% голосов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1